Допомога хворим з холодовою травмою та відмороженням

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Українським науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розроблено спеціальні Методичні рекомендації "Алгоритми лікувальної тактики хворих з холодовою травмою, відмороженням окремих ділянок та сегментів тіла".

Методичні рекомендації призначені для лікарів швидкої медичної допомоги, інших спеціальностей, які надають екстрену медичну допомогу постраждалим внаслідок переохолодження та відображають основний перелік дій на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі, а також надають рекомендації щодо профілактики переохолоджень та відморожень.