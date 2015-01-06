Внаслідок конфлікту на сході України вже загинуло понад 4,7 тисячі осіб – ООН

Про це йдеться у повідомленні ООН у Twitter від 5 січня 2015 року.

«За оцінками ООН, у результаті конфлікту на сході України з квітня 2014 року загинули понад 4,7 тисячі осіб, більш як 10 тисяч дістали поранення», - зазначається у повідомленні.

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Також, за даними ООН, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищує 610 тисяч осіб. Ще 594 тисячі втекли до сусідніх країн, в основному - до РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Україна 15 квітня почала антитерористичну операцію на сході України.

За даними ООН, станом на 13 грудня 2014 року, кількість загиблих на сході України у результаті бойових дій становила 4 тис. 634 осіб, були поранені 10 тис. 243 особи.

Крім того, 1,1 млн осіб були вимушені залишити свої оселі. З них 542 080 стали внутрішньо переміщеними особами, 567 956 - біженцями у сусідніх країнах, з яких 465 721 виїхали до Росії.

За даними ООН, у зоні, охопленій конфліктом, проживають близько 5,2 млн осіб.