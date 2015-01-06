Штаб Ахметова роздав дітям майже 100 тисяч новорічних подарунків

Cтаном на 5 січня, 98 102 дитини з Донецької та Луганської областей вже отримали солодощі та сувеніри.

На склади Донбас Арени та Маріуполя вже завезено 244 тисячі подарункових наборів. Це 86% від запланованих 285 тисяч новорічних подарунків, які отримають діти Донбасу від штабу Ахметова. Поставки тривають щодня.

Нагадаємо, що видача новорічних подарунків організована за двома категоріями: для найменших і для дітей старшого віку. Малюки до 6 років отримають цукерки, календарі від ФК «Шахтар» та футбольні м'ячі. Для тих, хто постарше (від 7 до 17 років), набори додатково укомплектовані фірмовими шапками і шарфами ФК «Шахтар».

Подарунки для дітей, крім Донбас Арени, можна отримати в точках видачі гуманітарної допомоги штабу в Донецьку, Єнакієвого, Ясинуватої, Шахтарську, Харцизьку, Іловайські, Моспіного, Докучаєвську, Старобешевому, Комсомольському, Сніжному, Миронівці, Кіровському, Горлівці, Торезі, Зугресі, Ждановці, Ровеньках, Краснодоні, Свердловську, Сєвєродонецьку. Варто зазначити, що отримати новорічні подарунки від штабу можуть і діти-переселенці в Маріуполі, Кураховому, Святогірську, Попасній, Щасті.

Щоб отримати подарунок, необхідно мати при собі паспорт одного з батьків та свідоцтво про народження дитини. Для тих, хто вимушено залишив свої доівки, крім вищевказаних документів, необхідно мати довідку переселенця.