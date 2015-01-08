Корисні властивості лайма

Лайм містить у великій кількості вітаміни С, А, калій, кальцій, фосфор, залізо, тіамін, рибофлавін. Завдяки вмісту аскорбінової кислоти і калію, лайм здатний зміцнювати стінки кровоносних судин. Він захищає зуби від карієсу і шкідливих відкладень, запобігає кровоточивості. Лайм містить пектин, який сприяє виведенню токсичних речовин з організму.

Ефірна олія лайма допомагає боротися з нежиттю. Лайм надійно зміцнює імунітет, дозволяє легше переносити простудні захворювання і прискорює одужання.

Завдяки високому вмісті вітаміну С, попереджає розвиток атеросклерозу, уповільнює процес старіння, стимулює утворення колагену, від якого багато в чому залежать еластичність і пружність шкіри.

Лайм - відмінний транквілізатор, він заспокійливо діє на нервову систему, поліпшує загальне самопочуття, піднімає настрій. Сучасні дослідження дозволяють стверджувати: індійський цитрус здатний побороти зимову втому, плаксивість, пригніченість, підвищену дратівливість і нервозність.

Плоди, багаті лимонною кислотою, сприяють очищенню кишечника. Сік лайма і сіль діють як проносне.