Антиоксидантна дія вітамінів

Неспецифічну антиоксидантну дію демонструють вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін Е (токоферол), вітамін К у відновленій формі (гідрохінон), провітамін А (бета-каротин) і його попередники каротиноїди.

Антиоксидантом також вважається убіхінон (коензим Q10) у відновленій формі, різні пептиди та білки. Ці та подібні їм речовини зазвичай підсилюють дію один одного.

Наприклад, вітаміни С (водорозчинний) і Е (жиророзчинний) доповнюють один одного, захищаючи клітинні мембрани від перекисного окиснення ліпідів. Ті ж функції вони виконують і в косметичних засоби: захищають ліпіди, як природні, так і введені в склад кремів. Похідні вітаміну Е, такі як токоферол ацетат, пальмітат, стеарат, линолеат, ефективні в шкірі тільки після ферментативного гідролізу на вільні вітаміни і кислоти.

Вибірковою антиоксидантною дією володіють також ферменти: наприклад, супероксиддисмутаза перетворює супероксид аніону в перекис водню. Глутатіонпероксидаза містить мінерал-антиоксидант селен (селеноцистеин) і «генерує» воду з перекису водню. Каталаза, вступаючи в реакцію з перекисом водню, утворює воду і кисень. Тиоредоксин відноситься до оксидоредуктаз: ці сполуки можуть усувати вільні радикали, але можуть і викликати окислювальний ефект в залежності від конкретних метаболічних процесів.