Чим небезпечна косметика, у якої вийшов термін придатності

Дослідження, опубліковане в 2013 році в "Міжнародному журналі косметології" (International Journal of Cosmetic Science), більш детально висвітлило цю проблему.

У дослідженні вчені стежили за звичками по догляду та процедурою нанесення макіяжу серед 44 жінок (у віці від 18 до 28 років) і попутно аналізували склад косметики.

Виявилося, що результати в гігієнічному аспекті були жахливі - майже 70% жінок в дослідженні використовують продукцію, термін придатності якої вже давно минув! В основному це декоративна косметика - найчастіше туш, підводка для очей, тіні для повік.

Дослідники перевірили на забруднення найзатребуваніші засоби для макіяжу очей, і виявили, що 67% містили потенційно небезпечні колонії мікроорганізмів (у тому числі Staphylococcus, Corynebacterium і бактерії роду Moraxella). Все це найбільш поширені збудники поширених бактеріальних інфекцій шкіри та очей.

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