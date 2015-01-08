9-10 січня в Україні сильна ожеледиця та опади

Державтоінспекція попереджає водіїв про сильну ожеледицю та опади 9-10 січня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за інформацією Гідрометцентру, 9-10 січня в Україні очікуються складні погодні умови: різке потепління, мокрий сніг з переходом в дощ. У західних, північних та центральних областях на дорогах сильна ожеледиця.

У зв’язку з цим ДАІ звертає увагу як водіїв, так і пішоходів на необхідність бути особливо уважними.

Зокрема, за таких погодних умов водіям потрібно неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху. «Будьте обачливі при проїзді мостів та естакад, відмовтеся від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції», - закликає ДАІ водіїв.

Також пішоходи повинні подбати про власну безпеку. Враховуючи ожеледь, потрібно рухатися тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях, не виходити на проїзну частину прямо перед автомобілем – водій просто не встигне загальмувати, зазначає ДАІ.