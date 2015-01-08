Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відновив видачу дитячих наборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 8 січня, Штаб відновив видачу дитячих наборів в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена». Набори роздаються безкоштовно в рамках проекту Штабу "Допоможемо дітям", ініційованого Рінатом Ахметовим. Допомога видається сім'ям з дітьми у віці до 2-х років, які проживають у Донецьку та Макіївці.

До складу дитячих наборів входять каші, суміші, овочеві і фруктові пюре, для дітей у віці до року - памперси.

Всього за час реалізації проекту Гуманітарний штаб роздав 52 549 дитячих наборів маленьким жителям Донбасу.