Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відновив видачу дитячих наборів
16:57, 08 січня 2015Країна
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Допомога видається сім'ям з дітьми у віці до 2-х років, які проживають в Донецьку і Макіївці
Фото: Прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 8 січня, Штаб відновив видачу дитячих наборів в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена». Набори роздаються безкоштовно в рамках проекту Штабу "Допоможемо дітям", ініційованого Рінатом Ахметовим. Допомога видається сім'ям з дітьми у віці до 2-х років, які проживають у Донецьку та Макіївці.
До складу дитячих наборів входять каші, суміші, овочеві і фруктові пюре, для дітей у віці до року - памперси.
Всього за час реалізації проекту Гуманітарний штаб роздав 52 549 дитячих наборів маленьким жителям Донбасу.
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