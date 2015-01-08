Гуманітарний рейс Ахметова відправляється завтра до Донецька

Гуманітарна допомога призначена для мирного населення Донецької і Луганської областей, що проживає в зоні проведення АТО і на підконтрольних української влади територіях.

Гуманітарний штаб запрошує журналістів разом з представниками Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДСНС і міжнародних організацій взяти участь у відправки рейсу.

Відправка машин відбудеться завтра, 9 січня, о 8:45 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 122. Виїзд рейсу планується в 9:00.

Акредитація ЗМІ проходить за телефоном: +38 050 299 63 18.