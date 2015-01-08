Американська компанія тестує вакцину проти Еболи на людях - ЗМІ

Американський фармацевтичний гігант Johnson and Johnson розпочав тестування вакцини проти лихоманки Ебола на людях, передає ВВС Україна.

Зазначається, що на першому етапі вакцину випробують на 72-х добровольцях.

Інші компанії раніше розробили дві експериментальні вакцини проти лихоманки.

Johnson and Johnson заявляє, що у разі необхідності може виробити п'ять мільйонів доз препарату за півтора роки.

Унаслідок останнього спалаху Еболи померли більше 8 тисяч людей.