Американська компанія тестує вакцину проти Еболи на людях - ЗМІ
17:40, 08 січня 2015Країна
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Зазначається, що на першому етапі вакцину випробують на 72-х добровольцях
Фото: REUTERS
Американський фармацевтичний гігант Johnson and Johnson розпочав тестування вакцини проти лихоманки Ебола на людях, передає ВВС Україна.
Зазначається, що на першому етапі вакцину випробують на 72-х добровольцях.
Інші компанії раніше розробили дві експериментальні вакцини проти лихоманки.
Johnson and Johnson заявляє, що у разі необхідності може виробити п'ять мільйонів доз препарату за півтора роки.
Унаслідок останнього спалаху Еболи померли більше 8 тисяч людей.
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