Впродовж доби в зоні АТО були поранені двоє українських військовослужбовців

За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув

Впродовж доби в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко. “За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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