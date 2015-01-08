Впродовж доби в зоні АТО були поранені двоє українських військовослужбовців

17:46, 08 січня 2015
Країна
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За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув

Фото: УНІАН

Впродовж доби в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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