Впродовж доби в зоні АТО були поранені двоє українських військовослужбовців
17:46, 08 січня 2015Країна
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За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув
Фото: УНІАН
Впродовж доби в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, двоє отримали поранення”, - сказав Лисенко.
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