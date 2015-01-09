Поранені бійці відправляться на лікування до Литви

Сьогодні, 9 січня 2015 року, о 10.00 відбудеться від’їзд на лікування до Литви, чотирьох поранених бійців у зоні АТО. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як зазначається в повідомленні, четверо бійців перебували на лікуванні в Обласній клінічній лікарні ім.І.І.Мечникова у м. Дніпропетровськ.

Бійці отримали різноманітні поранення, а саме, за словами головного лікаря Сергія Риженка: «Богдан у серпні отримав вогнепальний перелом гомілки з ушкодженням нервово-судинного пучка. У Дмитра поранення легені і осколковий перелом стегна. Сашкові розтрощило ліву кістку. В Олексія страшна контузія, множинні переломи кісток таза, гомілки і стегна. Іван Жердєв першим прокладав шлях до їх одужання, складаючи кісточки».

У заході також візьмуть участь Тимчасово Повірений у справах Литовської Республіки в Україні Гвідас Керушаускас та радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман, місце проведення: м. Київ, вул.Бусловська, 21, посольство Литовської Республіки в Україні, підкреслюється в повідомленні.