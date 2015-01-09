В Україні змінюються погодні умови

За інформацією Українського гідрометцентру, 9 січня вночі в західних областях, вранці та вдень в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень в західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах - 30 м/с.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України, на території держави прогнозуються хуртовини; в західних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; в Карпатах та на Закарпатті сильний сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 січня в Україні посилилися морози: температура вночі знизилася до 13-19°, місцями 23° морозу; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях 20-27° морозу, 8 січня на Донеччині та Луганщині - до 30° морозу.

При цьому ДСНС заявляє, що 9-10 січня в Україні, починаючи із західних областей, очікується різке потепління; сніг з переходом в дощ, ожеледь; на дорогах ожеледиця.