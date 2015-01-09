Гуманітарні рейси Ахметова доставлять в січні півмільйона продуктових наборів на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 9 січня, з Дніпропетровська до Донецька виїхав перший в цьому році гуманітарний рейс Ріната Ахметова. Перша колона машин доставить сьогодні для мирних жителів регіону 260 тонн продуктів - цукор, макарони, крупи вівсяні пластівці. Всього ж протягом січня Штаб планує відправити на Донбас 8000 тонн продуктів для формування 500 000 гуманітарних наборів.

«Для Штабу вкрай важливо виконати цей план після блокування гуманітарного рейсу батальйонами в кінці грудня - населення Донбасу, ті незахищені категорії мирних жителів, яким допомагає Гуманітарний штаб Ахметова, чекають цієї допомоги, - коментує Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. - І це те завдання, яке поставив перед штабом Рінат Ахметов, - максимально допомогти мирному населенню. При таких великих обсягах гуманітарного вантажу Штаб жорстко стежить за якістю продуктів в наборах - всі вони сертифіковані, на кожній упаковці перевірений термін придатності. Штаб працює тільки з перевіреними постачальниками. У частині кільки - це, наприклад, одна з кращих торгових марок («Аквамарин»). В умовах зими Штаб планував замінити рибні консерви на тушонку і тим самим збільшити калорійність наборів, але блокування вантажів у грудні завадило цьому».

Напередодні відправки рейсу Гуманітарний штаб Ріната Ахметова направив листа з повідомленням про склад рейсу, кількість і номери машин в МВС, ДАІ, Генеральний Штаб, СБУ, Міністерство оборони, ДСНС, Штаб АТО, до Дніпропетровської ОДА. Машини йдуть з необхідним пакетом документів та протоколом прозорості.

Перед відправкою вміст фур і супровідна документація були перевірені представником батальйону «Дніпро-1» в присутності ЗМІ. В'ячеслав Печененко, командир батальйону «Дніпро-1»: «Ми все перевірили. Вміст машин відповідає всім документам. Це дійсно продукти першої необхідності - цукор, крупа, макарони - для мирних жителів. Вантаж при нас опломбований і далі буде слідувати без доглядів».

По прибуттю на стадіон «Донбас Арена» на кожну одиницю гуманітарної допомоги будуть наклеєні стікери «Благодійна допомога. Не для продажу», потім продукти розфасовуються в 14-кілограмові пакети. У складі кожного - цукор, борошно, соняшникова олія, крупи, макаронні вироби, консерви м'ясні і рибні, згущене молоко, печиво, кукурудза.

Допомога призначається найбільш незахищеним категоріям мирних жителів Донецької і Луганської областей.