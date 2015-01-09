За добу в зоні АТО 8 українських військовослужбовців отримали поранення
14:42, 09 січня 2015Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Лисенко
Фото: УНІАН
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули четверо українських військовослужбовців, вісім отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Лисенко.
«За добу ми втратили чотирьох наших воїнів-героїв, ще вісім отримали поранення», - сказав Лисенко.
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