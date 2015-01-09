9 кращих фруктів і овочів для дітей
Які продукти повинні бути в дитячому меню в обов'язковому порядку?
1 Мандарин
Входить в сімейство цитрусових. Є джерелом вітаміну С і бета-каротину. Завдяки високому вмісту калію, він сприяє зниженню високого тиску. Прискорює кровообіг в капілярах, підвищує імунітет, пише womanbook.com.ua.
Є джерелом вітаміну С і допомагає зміцнити імунітет. Знижує симптоми застуди. Пектин знижує і допомагає тримати в нормі рівень холестерину в крові.
3 Брюссельська капуста
Є джерелом вітаміну С, вітаміну К, фолієвої кислоти, бета - каротину, вітамину В1 і В6, а також дієтичної клітковини. У поєднанні з бальзамічним оцтом надає салату дуже ніжний смак. Дуже корисна, оскільки у великих кількостях містить вітаміни С і А, які є важливими антиоксидантами.
4 Ківі
Є джерелом вітаміну С. Знижує ризик захворювання органів дихальних шляхів. Найбільш корисне як профілактичний засіб при епідеміях грипу.
5 Гранат
Є джерелом вітаміну С і фолієвої кислоти. Зерна граната дуже сильні антиоксиданти. Знижує рівень холестерину, благотворно діє на серце, має захисну дію проти раку.
6 Часник
Стимулює імунну систему, бореться з інфекціями, сприяє зниженню рівня холестерину в крові, зменшує в'язкість крові і прискорює кровообіг. Крім того, він сприяє зниженню високого тиску, підвищує апетит і стимулює роботу кишечника. У Східній і Західній культурах вважається, що часник має афродизіакальні властивості.
7 Гарбуз
Півсклянки гарбуза повністю забезпечують добову потребу в бета-каротині.
8 Томати
Про користь томатів можна говорити багато. Важливо, що помідори легко засвоюються дитячим організмом, є профілактикою запорів у малюків. Томати у свіжому вигляді дітки можуть вживати кожен день. Щоб знизити ризик харчової алергії, лікарі радять купувати діткам жовті помідори. І не давати помідори черрі, в яких набагато менше корисних речовин, ніж у звичайних м'ясистих помідорах великих розмірів.
9 Артишок
Низькокалорійний і легкозасвоюваний овоч зі специфічним смаком. Захищає і зміцнює печінку. Дуже багатий вітамінами і мінералами. Артишок рекомендується тим, хто перебуває на знежиреній і низьковуглеводній дієті. Корисний для тих, хто страждає ревматологічними захворюваннями.