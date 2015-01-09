9 кращих фруктів і овочів для дітей

1 Мандарин

Входить в сімейство цитрусових. Є джерелом вітаміну С і бета-каротину. Завдяки високому вмісту калію, він сприяє зниженню високого тиску. Прискорює кровообіг в капілярах, підвищує імунітет, пише womanbook.com.ua.

2 Грейпфрут

Є джерелом вітаміну С і допомагає зміцнити імунітет. Знижує симптоми застуди. Пектин знижує і допомагає тримати в нормі рівень холестерину в крові.

3 Брюссельська капуста

Є джерелом вітаміну С, вітаміну К, фолієвої кислоти, бета - каротину, вітамину В1 і В6, а також дієтичної клітковини. У поєднанні з бальзамічним оцтом надає салату дуже ніжний смак. Дуже корисна, оскільки у великих кількостях містить вітаміни С і А, які є важливими антиоксидантами.

4 Ківі

Є джерелом вітаміну С. Знижує ризик захворювання органів дихальних шляхів. Найбільш корисне як профілактичний засіб при епідеміях грипу.

5 Гранат

Є джерелом вітаміну С і фолієвої кислоти. Зерна граната дуже сильні антиоксиданти. Знижує рівень холестерину, благотворно діє на серце, має захисну дію проти раку.

6 Часник

Стимулює імунну систему, бореться з інфекціями, сприяє зниженню рівня холестерину в крові, зменшує в'язкість крові і прискорює кровообіг. Крім того, він сприяє зниженню високого тиску, підвищує апетит і стимулює роботу кишечника. У Східній і Західній культурах вважається, що часник має афродизіакальні властивості.

7 Гарбуз

Півсклянки гарбуза повністю забезпечують добову потребу в бета-каротині.

8 Томати

Про користь томатів можна говорити багато. Важливо, що помідори легко засвоюються дитячим організмом, є профілактикою запорів у малюків. Томати у свіжому вигляді дітки можуть вживати кожен день. Щоб знизити ризик харчової алергії, лікарі радять купувати діткам жовті помідори. І не давати помідори черрі, в яких набагато менше корисних речовин, ніж у звичайних м'ясистих помідорах великих розмірів.

9 Артишок

Низькокалорійний і легкозасвоюваний овоч зі специфічним смаком. Захищає і зміцнює печінку. Дуже багатий вітамінами і мінералами. Артишок рекомендується тим, хто перебуває на знежиреній і низьковуглеводній дієті. Корисний для тих, хто страждає ревматологічними захворюваннями.