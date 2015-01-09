Вільнюс прийме на лікування 7 поранених учасників АТО

Вільнюс прийме на лікування сімох поранених учасників Антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляє Delfi, сьогодні увечері в Міжнародному вільнюському аеропорту приземлиться літак ВПС Литви Spartan, екіпаж якого доставить з Києва сімох поранених учасників АТО на сході України.

На прохання України поранені перебуватимуть на лікуванні в Центрі реабілітації військових у Друскінінкаї та в інших цивільних установах охорони здоров'я в Литві.

Військових з Києва до Вільнюса супроводжує литовський військовий медик. Поранених в аеропорту зустріне і доставить в лікувально-реабілітаційні установи транспорт військової медичної служби і цивільної швидкої допомоги.

На різну гуманітарну допомогу Україні литовський уряд виділив близько мільйона литів. За ці кошти направлятимуть гуманітарні вантажі, в Литві лікуватимуть поранених у Східній Україні, до Литви будуть запрошені сироти війни. Гуманітарну допомогу Україні надають і неурядові організації.