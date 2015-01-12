Продукти, які здатні відбілити зуби

Красива посмішка - кращий аксесуар в будь-якій ситуації. Дивись, які продукти допоможуть тобі зберегти зуби яскраво білими, пише lux.fm.

1. Полуниця. Незважаючи на свій насичений червоний колір, в цій солодкій ягоді є кислоти, які сприяють очищенню емалі від бактерій, що змінюють колір зубів.

2. Доктор Метью Мессіна з американської асоціації стоматологів каже, що поліпшити колір зубів допоможуть насіння і горіхи. Розжовуючи їх, ти усунеш некрасивий наліт. А значить, це ще один хороший привід перекусити мигдалем в середині дня.

3. Яблука теж маять у собі масу корисних речей! Так, вони зміцнюють ясна, а завдяки вмісту води, покращують приплив слини. Вона-то і допоможе змити шкідливі бактерії.

4. Звичайна сода теж відмінний "відбілювач", вважає Метью Мессіна.

5. Тверді сорти сирів допоможуть тобі зберегти сліпучу посмішку - в них багато кальцію, який відмінно зміцнює зуби і ясна.