Який чай корисний при застуді

При застуді корисно заварювати чай. Та не простий, а трав'яний. Ось вам кілька варіантів заварки улюбленого продукту, починайте чаювання і профілактично, і для якнайшвидшого одужання.

Липовий цвіт у поєднанні з ромашкою аптечною та медом є прекрасним антивірусним засобом, пише toneto.net.

Одна чайна ложка липи плюс одна чайна ложка ромашки, залийте суміш склянкою окропу і дайте настоятися півгодини. Пийте по третині склянки до їжі три рази на день. Можна і те і інше заварювати не розсипом, а в пакетиках, для цього загляньте в аптеку.

Сухі плоди шипшини - чудовий сечогінне і жовчогінне.

Корисні для серця і багаті аскорбіновою кислотою. Три столові ложки плодів шипшини на пів-літра окропу, потім дати настоятися. Пийте при застуді по півсклянки за 20 хвилин до їжі три рази на день.

Мінеральна вода (бажано лужна) плюс гаряче молоко.

Ця суміш - зовсім не чай, але вона врятує вас від кашлю. Молоко з мінералкою дуже добре розріджує мокротиння, чудовий відхаркувальний засіб.Традиційний борець з застудними захворюваннями і грипом - чай з медом і лимоном. Мед є затребуваним "лікарем", особливо в міжсезоння і зимовий час. Перш ніж додати мед до чаю, трохи остудіть чай, щоб зберегти дорогоцінний вітамін С, що міститься в соку лимона. І не забудьте про малинове варення. Дивовижні ласощі, які при кашлі, нежиті, ангіні рекомендували нам ще наші милі бабусі.