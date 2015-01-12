Кількість загиблих на Донбасі в результаті бойових дій перевищила 4,8 тис. осіб - ООН

Кількість загиблих на сході України в результаті бойових дій становить не менш як 4808 осіб.

Про це повідомляється в оприлюдненому у неділю звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

"З середини квітня 1914-го по 6 січня 2015 року на сході України були убиті щонайменше 4808 осіб (включаючи 298 осіб, які перебували на борту малайзійського Boeing, що розбився) і 10468 отримали поранення", - зазначається у доповіді, передає ТАСС. У попередньому звіті УКГВ, представленому наприкінці грудня, повідомлялося про 4771 загиблого і 10360 поранених.

В ООН відзначають, що число вимушених переселенців перевищило 1 млн осіб: 634 тис. стали внутрішньо переміщеними особами і ще 594 тис. втекли в сусідні країни, здебільшого, в Росію.

У доповіді УКГВ також наголошується, що в зоні бойових дій продовжують залишатися близько 5,2 млн осіб, при цьому 1,4 млн "перебувають у вкрай вразливому становищі і потребують гуманітарної допомоги".

Як повідомлялося, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.