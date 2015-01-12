Як знизити рівень холестерину

Холестерин - це особливий елемент, який відіграє важливу роль у формуванні судин, а також деяких гормонів, необхідних для більшості життєво важливих функцій (тестостерон, кортизон, прогестерон та ін). В основному дана речовина надходить в організм з їжею, але мала його частина виробляється печінкою.

Якщо рівень холестерину перевищує середнє припустиме значення, то це може призвести до серйозних серцевих захворювань, аж до інсульту. Зайвий холестерин не розчиняється у воді, а закріплюється на стінках судин, через деякий час перетворюючись у тромби, які можуть викликати інфаркт.

Білкова їжа - яловичина, молоко, яйця - вважаються джерелом насичених жирних кислот. Постійне вживання продуктів тваринництва піднімає кількість холестерину на небезпечний рівень, тому варто їсти більше фруктів і овочів, багатих на пектини.

Для підтримки здорового рівня холестерину без допомоги лікарських препаратів важливу роль відіграють фізичні навантаження. Якщо організм отримує більше калорій, ніж спалює, то залишок формується в клітині у вигляді жирових відкладень. Як результат - ожиріння, яке призводить до високого тиску, що разом з холестерином може довести до інфаркту.

Не останню роль грають гени. Якщо у кого-небудь з батьків холестерин вище норми, то дитина також піддається ризику і повинен проходити медогляди, щоб запобігти розвитку багатьох хвороб.

Майте на увазі, що чоловіки набагато більше схильні до підвищення холестерину. Курці також у групі ризику, так як нікотин сприяє формуванню тромбів. Тому кращим людям з поганою серцевої спадковістю необхідні планові огляди.

У літньому віці можливість утримувати рівень холестерину своїми силами суттєво зменшується. Можна зробити висновок, що чим раніше почнеш правильно харчуватися і прислухатися до порад терапевтів, тим менше ймовірність, що після прожитих років вашому серцю почне загрожувати закупорювання судин.

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