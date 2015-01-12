Сухофрукти швидко відновлять мікрофлору кишечнику

• Щоб швидко відновити мікрофлору кишечнику можна зробити солодку і корисну суміш. Виготовляється така суміш з меду, кураги і чорносливу. Тверді інгредієнти необхідно подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки, а після змішати їх з медом. Вживати таку суміш треба по одній столовій ложці в день.

• Відновлення мікрофлори кишечнику народними засобами можна проводити за допомогою класичних круп. Приміром, дуже допомагають вівсяна та гречана каші, з'їдені за сніданком. Не буде зайвим додати до каші якісний чорнослив. Також відновленню мікрофлори дуже добре допомагає компот із сухофруктів. До обіду додавайте вінегрет або будь-який інший салат з буряка. Пийте чай з додаванням шматочка лимона, щодня з'їдайте 2 зубчики часнику для знищення бактерій.

• Звичайно ж, оптимальним варіантом буде вживати різні кисломолочні продукти, такі як кефір і сир. Їх можна їсти без обмежень, так як ці продукти приносять організму виключно користь.

• Також можна приготувати відмінний рецепт з чотирьох чайних ложок насіння кропу. Насіння кропу залити склянкою окропу і залишити настоюватися протягом двох годин. Після цього настій слід приймати щодві години.

• Подорожник з корінням лепехи - відмінний спосіб відновити флору кишечнику. Як і в попередніх випадках, 2 ч ложки суміші лікарських трав заливають окропом і настоюють півгодини, після чого приймають протягом десяти днів по 50 мл за півгодини перед кожним прийомом їжі.

• Всі кислі ягоди, типу журавлини, і плоди шипшини - це дуже хороші ліки для відновлення мікрофлори кишечнику.

• Вже ні для кого не секрет, що гарбузове насіння добре очищає кишечник від паразитів. Підсильте їх дію таким рецептом: в рівних кількостях подрібніть в блендері гарбузове насіння, насіння соняшника та волоські горіхи. 2 ст ложки отриманого порошку розмішуєте у половині склянки кип'яченої води і випиваєте. Курс прийому 2 рази на день 10 днів.