В Україну прибула гуманітарна допомога з Чехії для мешканців Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Львівській області, 9 січня п’ять автомобілів з гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу від чеських бізнесменів перетнули українсько-польський кордон у пункті пропуску «Краковець-Корчова» (Львівська область).

Працівники Львівської митниці у взаємодії з прикордонниками та представниками суміжних служб в пункті пропуску здійснили митні формальності в максимально короткі строки.

«За допомоги благодійної організації «Людина в біді», яка опікується постраждалими на Донбасі від самого початку конфлікту, чеські бізнесмени свої транспортом доставлять майже 87 тонн вантажів, зокрема будівельні матеріали, предмети першої медичної допомоги, зимовий одяг для постраждалих мешканців сходу України», - зазначається у повідомленні.