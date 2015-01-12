"Зелена" вода з крана не шкодить організму людини - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Зокрема, на запитання журналістів, як він може прокоментувати інформацію, що з кранів киян може піти зелена вода, Кличко відповів: “Ця вода відповідає всім нормам, нам необхідно виявити витік води, у зв'язку з цим були вжиті такі заходи для того, щоб вода мала колір».

«Вибачаємось перед киянами, хто відчуватиме незручності, але дана вода не має ніяких наслідків для організму», - сказав Кличко, додавши, що за кілька днів вода з кранів киян буде знову звичного кольору.

Він також поінформував, що на сьогодні скликав нараду з приводу ситуації на Бортницькій станції аерації.

Як повідомлялося, раніше у «Київенерго» попередили, що з 12 січня упродовж 3 тижнів перевірятимуть стан тепломереж за допомогою барвника зеленого кольору.

"Кольорова" вода допоможе виявити місця пошкодження в системі теплопостачання. Флуоресцеїн не завдає шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Цей захід погоджено з санепідемстанцією Києва та районними держадміністраціями", - йдеться в повідомленні.

Перевірки пройдуть у частині Печерського, Шевченківського, Голосіївського, Дніпровського, Дарницького та Солом’янського районів.

«Київенерго» просить мешканців столиці у разі виявлення води із зеленим відтінком не вживати її для приготування їжі та прання.