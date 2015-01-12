Штаб Ахметова відправить на Донбас понад 130 автомобілів з гуманітарною допомогою

Це дозволить сформувати 197 тисяч продуктових і 12 тисяч дитячих пакетів.

За цей період планується відправити 6 колон, в кожній з яких від 16 до 27 автомобілів. У планах на тиждень - доставити на Донбас 2 300 тонн продуктів, серед яких крупи, макарони, цукор, олія, вівсяні пластівці, а також дитячі товари.

Гуманітарну допомогу волонтери Штабу, як завжди, будуть передавати мирним жителям окупованих міст Донецької і Луганської областей і вимушеним переселенцям, які проживають у підконтрольних української влади містах Донбасу.

Кожен рейс, який відправиться в цей період, буде відкритий для моніторингу представникам міжнародних організацій, а також представників засобів масової інформації та інших організацій, які зацікавлені в забезпеченні прозорості доставки гуманітарних вантажів. Така процедура буде відбуватися в 8.30 кожного дня відправки Гуманітарного рейсу. Про зміни графіка буде додатково повідомлено на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, що всього протягом січня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас 8 000 тонн продуктів для формування 500 000 гуманітарних наборів.