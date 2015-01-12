В Україні тимчасово призупиняється харчування дітей-чорнобильців – Мінсоцполітики

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Як пояснюють у відомстві, це пов’язано з необхідністю налагодити організацію харчування дітей-чорнобильців за новою схемою, оскільки з 1 січня 2015 року цю функцію від Мінсоцполітики передано на регіональний рівень.

Зокрема, Мінсоцполітики, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснюватиме розподіл коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, а саме – обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, - пропорційно чисельності постраждалих дітей. У свою чергу, згадані структурні підрозділи укладатимуть договори та здійснюватимуть оплату послуг організаторам харчування на підставі актів про надані послуги, погоджених із керівниками навчальних закладів та завірених відділом освіти за місцем розташування навчального закладу.

«Оскільки для налагодження цієї роботи потрібен певний час (орієнтовно процедура закупівель триватиме 2,5 місяця), Мінсоцполітики інформує, що з 12 січня харчування потерпілих дітей призупиняється», - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві запевняють, що дітям, які не забезпечені харчуванням, буде здійснено виплату щомісячної грошової компенсації у розмірах, передбачених постановою Кабінету міністрів від 8 лютого 1997 року № 155: у віці від 6 до 10 років – 180 грн, від 11 до 14 років – 185 грн, від 15 до 18 років – 190 грн на місяць, пропорційно навчальним дням (необхідний обсяг коштів передбачений у державному бюджеті на 2015 рік).

Для отримання зазначеної компенсації батькам дітей необхідно звернутися до підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій (за місцем реєстрації) з відповідною заявою та довідкою із навчального закладу, зазначили в прес-службі.

У Мінсоцполітики також додали, що право на пільгу щодо забезпечення безплатним харчуванням мають понад 231 тис. дітей у 12 областях – Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській.