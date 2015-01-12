Чи була кишкова інфекція у джерелах водопостачання Бортничів?

16:44, 12 січня 2015
Країна
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Центральна лабораторія з контролю якості питної води ПАТ «Київводоканал» відібрала проби водопровідної води з джерела водопостачання – артезіанської свердловини, у контрольних точках водопровідної мережі та на зрізі будинків, де були виявлені випадки захворювання на гостру кишкову. Результати аналізів очікуються сьогодні після 16.00

Фото: boston.com

Про це УНІАН повідомили у «Київводоканалі».

«Київводоканал» здійснює низку профілактичних заходів на водопровідних об’єктах зазначеного житлового масиву.

У компанії звертають увагу, що система подачі води у Бортничах є локальною та не пов’язана з централізованою системою водопостачання Києва.

Виконано профілактичну промивку і додаткове хлорування артезіанських свердловин і водопровідних мереж, які постачають воду до будинків у Бортничах. Після цього фахівці товариства повторно взяли проби у зазначених точках.

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Крім того, з відповідною житлово-експлуатаційною організацією узгоджується можливість промивки внутрішньобудинкових водопровідних мереж, які не перебувають на балансі «Київводоканалу».

Промивка мереж продовжуватиметься сьогодні з 24.00 до 12.00 13 січня.

На період проведення профілактичних заходів мешканцям будинків рекомендовано не користуватися водою для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання. При цьому в мікрорайоні організований постійний підвіз та роздача питної води за допомогою автоцистерн ПАТ «АК «Київводоканал» за адресами: вул. Леніна, 29, 45 та 65.

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Також повідомляється, що, за даними Дарницького відділу Деснянського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у м. Києві, станом на 12.00 11 січня було зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед населення мікрорайону Бортничі, з них 2 дорослих та 44 дитини. Всього було госпіталізовано 32 особи.

Фахівцями Дарницького відділу Деснянського міжрайонного управління ГУ ДСЕС у м. Києві було відібрано проби води в колонках, приватних будинках та квартирах будинків, де зареєстровано хворих на гостру кишкову інфекцію, для проведення дослідження на бактеріологічні та хімічні показники. За результатами дослідження хімічні показники відібраних проб води в нормі, дослідження води на бактеріологічні показники в роботі.

З метою попередження виникнення групового спалаху в організованому дитячому колективі районною комісією ТЕБ та НС прийнято рішення про тимчасове припинення роботи двох дитячих дошкільних установ №№ 790 і 792 у Бортничах.

«До отримання офіційних висновків лабораторій «Київводоканалу» і Держсанепідемслужби просимо представників ЗМІ утриматися від ствердження, що збудник інфекції був саме у водопровідній воді», - закликають у компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, зранку прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомила, що з гострою кишковою інфекцією через неякісну воду госпіталізовано 45 жителів Бортничів.

У КМДА заявили, що за попередніми результатами перевірок встановлено, що можливим фактором зараження стала вода, якою населення забезпечується від комунального локального водопроводу Верхніх Бортничів, що знаходиться на балансі ПАТ АТ «Київводоканал».

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