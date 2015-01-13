Зміцнення нігтів народними засобами. Рецепти

Які б причини не приводили до ламкості нігтів, не потрібно забувати, що є безліч речовин, за допомогою яких у домашніх умовах можна зайнятися лікуванням. Ці секрети відомі ще нашим бабусям. Їм доводилося прати руками, і чистити каструлі, після чого доводилося приводити нігті та шкіру рук до ладу.

Зміцнення нігтів народними засобами допоможе зробити нігті красивими, міцними і здоровими. Відомо безліч домашніх рецептів: масок, кремів і інших косметичних засобів. Всім відомо, що лимонний сік допомагає уникнути задирок, червоний перець стимулює ріст нігтів, олії пом'якшують кутикулу, а йод ущільнює нігтьову пластину.

Простий і ефективний спосіб зміцнити нігті - ванночка з яблучного оцту та олії. Змішати в співвідношенні 1:1. Помістити пальці рук у розчин на 10 хвилин. Робити щодня 2-3 тижні.

Ванночки з олії з додаванням 10 крапель лимонного соку, 3 крапель йоду, 5 крапель олійного розчину вітаміну А також дуже ефективні. Опустіть руки в ванночку на 10 хвилин. Суміш не змивати з рук деякий час.

Одним з популярних народних засобів для зміцнення нігтів і розм'якшення шкіри рук є відвар картоплі. Кисті рук у ньому потрібно тримати 10-15 хвилин.

Так само корисно зміцнювати нігті відваром трав, це може бути ромашка, календула, звіробій, волошки, лимонник та інші. Особливо корисні такі ванночки при подразненні шкіри, запаленнях нігтів. У них кисті поміщають на 10-15 хвилин кожен день.

Харчовий желатин теж допоможе зміцнити нігті. У склянці гарячої води розчинити 1 столову ложку желатину, дати охолонути. Опустити пальці у ванну на 10-15 хвилин.

Для прискорення росту нігтів застосовують перцеву маску. Для цього потрібно змішати 10 крапель води з половиною чайної ложки меленого червоного перцю, і додати живильний крем для нігтів. Суміш підігрівають, потім охолоджують. Наносять на 15-20 хвилин на нігті рівним шаром. Потім змивають теплою водою.

Дуже простий спосіб: для зміцнення нігтів на них пензликом наносять йод і дають висохнути. Спочатку цю процедуру повторюють раз в 3-4 дня. Після 3-4 процедур, йоду наносять раз в тиждень.

Воскова маска теж дуже корисна для нігтів. На водяній бані розтопити віск, занурити в нього кінчики пальців. Потім швидко дістати їх з воску і занурити в прохолодну воду, щоб віск застиг. Залишити його на нігтях на ніч або на 2 години.

Олійна маска для нігтів: змішайте по 1 ч. л. мигдальної або оливкової олії з м'якоттю одного помідора, додайте 4 краплі ефірної олії розмарину. Рясно змастіть цією сумішшю нігті і кінчики пальців, через 5-7 хвилин змийте. Нанесіть живильний крем.

Зміцнююча маска з оливкової олії та лимонного соку робиться перед сном. Одну столову ложку оливкової олії трохи підігріти, щоб воно стало теплим, змішати його з декількома краплями лимонного соку. Отриману суміш масажними рухами нанести на нігтьові пластини, надіти бавовняні рукавички і залишити маску на ніч.