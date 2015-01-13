Три прості вправи покращують зір

Якщо з віком починається далекозорість, спробуйте робити ці нескладні вправи:

1. Вертикальні рухи

Очі йдуть вгору (як ніби ми намагаємося зсередини поглянути на власну потилицю), потім вниз: дивимося на гортань.

2. Горизонтальні рухи

Очі рухаємо вправо і вліво, робимо це легко, граючи.

3. Кругові рухи очей - спочатку за годинниковою стрілкою, потім-проти неї.

Роблячи 2 - 3 рази в день цю зарядку, ви відчуєте, як зникає звична різь в очах до кінця дня, знімається втома і напруга очей. А якщо ще до того ж ви будете їсти салати з додаванням молодої кропиви, салати з моркви, їсти чорницю і пити соки з чорниці та чорної смородини, то ще кілька років не надягнете окуляри.