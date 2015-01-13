За минулий рік у Києві усиновлено 101 дитину

Також усиновлено 101 дитину-сироту, з них громадянами України – 85 дітей, іноземними громадянами – 16 дітей, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За ініціативою Служби у справах дітей, з місцевого бюджету за програмою «Турбота» запроваджено в столиці виплати додаткової фінансової допомоги дітям-інвалідам, які виховуються в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

У 2014 році на повну потужність почав працювати Центр соціально-психологічної реабілітації дітей на вул. Полярній, 7-В.

У співпраці з Благодійною організацією «Додому», Службою у справах дітей відкрито відділення соціальної адаптації, соціалізації та підготовки до самостійного життя дітей при Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на просп. Маяковського, 28-В. Відділення розраховане на 10 хлопчиків, що проживають в окремому приміщенні, яке обладнане як звичайна квартира. Тут діти навчаються самостійно вести побут, готувати їжу, прибирати, прати, планувати бюджет та витрати тощо.