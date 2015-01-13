Масаж олією виноградних кісточок поліпшить обмін речовин

Легка і нелипка, ця олія має високу проникаючу здатність, покращує тонус і структуру шкіри, підвищуючи її еластичність і пружність, регулює діяльність сальних залоз, чинить протизапальну, регенеруючу дію, підтримує баланс жирів і вологи в шкірі, пише zdravoe.com.

Багата тригліцеридами, насиченими жирними кислотами (амінова і лінолева), вона дуже ефективна для сухої і збезводненої шкіри. Тому добре застосовувати такий масаж на обличчі:

Від перенісся по діагоналі щік до кутів щелепи виконуємо погладжування подушечками великих пальців. Прийом покращує венозний відтік, регулює кровообіг, зменшує застійні явища.

Погладжування від центру підборіддя до мочки вуха подушечками чотирьох пальців обох рук (повторити 3 рази). Цим прийомом впливаємо на підшкірний м'яз шиї, круговий м'яз рота, трикутний м'яз рота.

Погладжування від куточків рота до козелка подушечками чотирьох пальців обох рук (повторити 3 рази). Впливаємо на привушні жувальні м'язи.

Погладжування від крил носа до скроні подушечками чотирьох пальців обох рук (повторити 3 рази).

Погладжування від середини лоба до скронь великими пальцями (повторити 3 рази).

Погладжування носа подушечками середніх пальців від крил носа до кінчика далі по спинці до точки між бровами (повторити 3 рази).

Масаж виноградною олією підходить для будь-якого типу шкіри, особливо він корисний для догляду за втомленою, пересушеною, атонічною шкірою з ознаками целюліту. Цей масаж дає прекрасні результати, особливо в поєднанні з іншими процедурами, спрямованими на зниження ваги і моделювання контурів тіла.