За добу на Донбасі поранено 10 військовослужбовців

13:25, 13 січня 2015
Країна
41

Протягом минулої доби у зоні проведення Антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, 10 отримали поранення

раненый / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні брифінгу в Києві.

За його словами, у зоні АТО за минулу добу загинув один український військовий, 10 бійців отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter