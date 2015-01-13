Як чоловікові швидко відновити форму після свят

Свята підійшли до кінця, позаду Новий рік, Різдво і Старий новий рік. Я думаю після всіх цих веселих свят нам не тільки важко увійти в робочий ритм, але і важко повернути форму і свій колишній раціон харчування. З цією проблемою ми стикаємося, пише health.obozrevatel.com.

Перше, що нам потрібно, відновити правильний режим сну. Головне тут правило, це лягати спати не в той день, коли потрібно прокидатися

Друге, влаштуйте собі розвантажувальний день. Приміром, день на кефірі.

Постарайтеся вживати більше білків і менше вуглеводів.

Пийте багато води, 2-3 літри в день. Водний баланс дуже важливий не тільки для відновлення, але і для підтримки вашого організму в тонусі.

Починайте свій ранок зі склянки води з лимоном, вівсянки з медом і бананом, який багатий калієм.

Дуже корисну дію має томатний сік, який багатий клітковиною.

Не починайте тренування з великих навантажень, це дуже шкідливо для вашого серця. Почніть заняття з гімнастики і кардіотренування. Додайте присідання і віджимання. Якщо працюєте з гантелями або штангою, вибирайте мінімальну вагу та тільки через два-три дні давайте повне навантаження.

Головне прислухайтеся до свого організму і він буде вам вдячний.