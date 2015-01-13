Колона Гуманітарного штабу Ахметова не виїхала до Донецька

17:44, 13 січня 2015
Країна
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Колона Гуманітарного рейсу штабу Ріната Ахметова у складі 20 машин не виїхала сьогодні з Дніпропетровська до Донецька через введення спецперепусток для проїзду в зону АТО

гуманитарний штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Вчора, 12 січня, офіційно були закриті в'їзди в Донецьк з боку Маріуполя і Курахове. Штаб запросив інформацію в офіційних органів про можливості проходження колони з гуманітарною допомогою з боку населеного пункту Курахове. До 11.00 вівторка 13 січня Штаб не отримав інформацію, у зв'язку з чим у штабі було прийнято рішення перенести рейс на завтра - 14 січня.

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Щоб не порушувати інтенсивність доставки продуктів, в середу, 14 січня, планується відправити подвоєну колону Гуманітарного рейсу у складі 46 машин. Машини, які не брали участь у моніторингу сьогодні, будуть представлені для проходження процедури завтра о 08:30.

Для мирних жителів Донецької області будуть доставлені продукти (цукор, борошно, вівсяні пластівці, макарони, крупи, пряники) і дитяче харчування, підгузки. Це особливо важливо, так як з сьогоднішнього дня через перебої у постачанні на стадіоні «Донбас Арена» припинена видача наборів для дітей у віці від 1 до 2-х років.

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Нагадаємо, в період з 13 по 19 січня 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас 133 великовантажні автомобілі з продуктами для мирних жителів Донецької і Луганської областей. Це дозволить сформувати 197 тисяч продуктових і 12 тисяч дитячих пакетів.

Всього протягом січня Штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас 8000 тонн продуктів для формування 500 000 гуманітарних наборів.

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