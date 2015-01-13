Ситуація щодо відправки гуманітарних рейсів Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра, 14 січня, 11:00-12:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В ході заходу координатор штабу Римма Філь представить інформацію про обсяги і напрямки допомоги в січні, ситуацію з відправкою гуманітарних рейсів на поточний момент. Крім цього, буде озвучена інформація про відкриття нових точок видачі гуманітарної допомоги в січні.

Також Римма Філь відповість на всі запитання журналістів.

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