Гуманітарний рейс Ахметова виїхав до Донецька

12:17, 14 січня 2015
Країна
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Сьогодні, 14 січня, автоколона чергового Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушила з Дніпропетровська до Донецька

гуманитарний штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, 45 вантажівок рейсу везуть понад 800 тонн продуктів дитячого харчування для мирних жителів Донецької та Луганської областей: крупи, макаронні вироби, вівсяні пластівці, згущене молоко, борошно.

В цей раз штаб відправив на Донбас подвоєну колону рейсу в складі 45 машин, так як вчора рейсу не вдалося виїхати через  введення спецперепусток для проїзду в зону АТО.

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Перед відправкою рейс пройшов всі необхідні перевірки, в тому числі і перевірки представниками батальйону «Дніпро-1». Автоколона їде з необхідним пакетом документів, які засвідчують якість продукції. Також її супроводжує команда експертів "Офіцерського корпусу" (Центру визволення полонених) і керівник Центру Володимир Рубан.

- Завдання, яке поставив Рінат Ахметов перед Гуманітарним штабом, - доставити продукти та допомогу людям, які їх потребують, у Луганську та Донецьку області. - розповів волонтер Штабу Максим Ровінський. - Через затримку рейсу батальйонами, кілька тижнів тому графік поставок був дещо зміщений, але зараз Штаб вже «повертається» входить у графік і робить все, щоб всі пункти видачі допомоги населенню в Донецькій і Луганській областях працювали безперебійно.

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Нагадаємо, в період з 13 по 19 січня 2015 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити на Донбас 133 великовантажних автомобіля з продуктами для мирних жителів Донецької і Луганської областей. Це дозволить сформувати 197 тисяч продуктових і 12 тисяч дитячих пакетів. Всього протягом січня Штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас 8000 тонн продуктів для формування 500 000 гуманітарних наборів.

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