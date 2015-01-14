На Донбасі близько мільйона людей перебувають за межею бідності - штаб Ахметова



На Донбасі близько мільйона людей перебувають за межею бідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-брифінгу заявила Римма Філь - координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, в основному, це - пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, родини з маленькими дітьми.

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«На Донбасі не виплачують пенсії, соціальні допомоги. Тому ці люди дуже потребують продуктів харчування. Наприклад, в Макіївці це - 53 % населення. Тому ми будемо відкривати там черговий пункт допомоги. Штаб купує продукти вітчизняного виробника. У наших наборах найпростіші продукти, які не дадуть померти від голоду», - сказала Філь.

Вона підкреслила, що штаб Ахметова й на жоден день не перерве свою роботу.

«За одну зміну нам допомагають від 500 до 700 працівників. Ми возимо таку кількість продуктів, якої б вистачило для міста з населенням 500 тисяч осіб. За 5 місяців ми закупили понад 20 тисяч тонн продуктів. Ми будемо допомагати нашим землякам, поки не закінчиться це кровопролиття", - завірила Філь.

Вона також зазначила, що штаб допоможе пораненим, які постраждали внаслідок обстрілу бойовиками пасажирського автобуса під Волновахою.

"Вчора під Волновахою сталася страшна трагедія. Багато мирних жителів загинули і в Донецьку. Приносимо свої співчуття. Гуманітарний штаб тримає на контролі стан всіх поранених наших земляків, при необхідності будемо допомагати", - зазначила Філь.