На Донбасі близько мільйона людей перебувають за межею бідності - штаб Ахметова
На окупованих територіях не виплачуються пенсії, соціальна допомога, тому малозабезпечені люди дуже потребують продуктів харчування
На Донбасі близько мільйона людей перебувають за межею бідності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-брифінгу заявила Римма Філь - координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.
За її словами, в основному, це - пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, родини з маленькими дітьми.
Читайте такожГуманітарний рейс Ахметова виїхав до Донецьк
«На Донбасі не виплачують пенсії, соціальні допомоги. Тому ці люди дуже потребують продуктів харчування. Наприклад, в Макіївці це - 53 % населення. Тому ми будемо відкривати там черговий пункт допомоги. Штаб купує продукти вітчизняного виробника. У наших наборах найпростіші продукти, які не дадуть померти від голоду», - сказала Філь.
Вона підкреслила, що штаб Ахметова й на жоден день не перерве свою роботу.
«За одну зміну нам допомагають від 500 до 700 працівників. Ми возимо таку кількість продуктів, якої б вистачило для міста з населенням 500 тисяч осіб. За 5 місяців ми закупили понад 20 тисяч тонн продуктів. Ми будемо допомагати нашим землякам, поки не закінчиться це кровопролиття", - завірила Філь.
Вона також зазначила, що штаб допоможе пораненим, які постраждали внаслідок обстрілу бойовиками пасажирського автобуса під Волновахою.
"Вчора під Волновахою сталася страшна трагедія. Багато мирних жителів загинули і в Донецьку. Приносимо свої співчуття. Гуманітарний штаб тримає на контролі стан всіх поранених наших земляків, при необхідності будемо допомагати", - зазначила Філь.