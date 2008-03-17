На Донеччині захворюваність на грип знизилась майже на 40%

В Донецькій області епідеміологи відзначають падіння рівня захворюваності на грип за минулий тиждень на 36,6%.

Як повідомили УНІАН в Донецькій обласній санепідемстанції, незначне перевищення рівня епідемічного порогу від 1,3 % до 3,2 % зареєстровано лише в Єнакієвому і Старобешевському районі.

Серед усіх хворих, діти до 14 років становлять 44,8%. Медики зазначають, що, на жаль, захворюваність школярів продовжує перевищувати рівень епідемічного порогу (у 1,3-1,4 рази) в 11 населених пунктах області.

На думку епідеміологів, завдяки запровадженню позапланових канікул вдалося на 30,3% знизити захворюваність серед дітей віком 7-14 років.

Всього в області на сьогодні внаслідок високого рівня захворюваності припинено навчальний процес в шести закладах (по одній школі - в Тельмановському, Волновахському, Слов`янському районах і в трьох школах м.Ждановка).

За минулий тиждень було госпіталізовано 328 хворих, із них 230 (70,1%) діти до 14 років, повідомили в облСЕС.