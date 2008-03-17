На Рівненщині створюють єдину систему екстреної медичної допомоги

На Рівненщині буде створено єдину систему екстреної медичної допомоги. Таке рішення зафіксоване в новій обласній програмі медичного обслуговування населення, прийнятій сесією облради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облради, до нової структури медичної допомоги увійдуть майже усі служби, які вже діють в області, зокрема, служба швидкої медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічні заклади, приймальні відділеннями стаціонарних лікарень та сільські фельдшерсько-акушерські пункти.

Створити нову систему екстреної допомоги депутатів облради спонукало недостатнє фінансування цих служб та медичних закладів, низький рівень їхнього технічного забезпечення.

Тепер, сконцентрувавши ресурси в одних руках, вважають депутати облради, їх можна ефективніше використати на благо людей.

Керівники медицини області зазначають, що нині на Рівненщині функціонує лише 91 бригада медичної допомоги при потребі 120, з них лише 44 % - лікарські бригади. Із наявних 105 санітарних автомобілів служби швидкої меддопомоги 76 авто потребують заміни. Крім того, бригади швидкої допомоги не оснащені балонами з киснем, пульсоксиметрами, апаратами штучної вентиляції легень та іншим необхідним медичним обладнанням та препаратами.