До Одеси прибула гуманітарна допомога від американської діаспори

Сім тонн необхідних речей, а також медичного устаткування з Америки – такий подарунок зробили українські організації американської діаспори для українських військовослужбовців та їх сімей, повідомляє VIDIA.

Речі, іграшки, взуття, прибули до Одеси. Понад 7 тонн гуманітарного вантажу зібрала благодійна організація «Разом» у співпраці з «Міс Українська Діаспора» та «Моє серце з Україною».

«Міс Українська Діаспора» разом з українським лікарем в Чикаго Галиною Бориславською-Андрусейко додатково надали спеціальні госпітальні ліжка та медичні помпи для лікування ран, які отримають 8 лікарень України, де проходять лікування бійці АТО.

Нагадаємо, раніше лікар з Чикаго передала 120 коробок допомоги для українських госпіталів, а працівники Посольства у США передали в Україну діткам загиблих та поранених бійців в АТО новорічні подарунки.