ВР ухвалила закон щодо поліпшення соціального захисту родин з дітьми-інвалідами

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив міністр соціальної політики Павло Розенко, уряд пропонує надати додаткову щорічну оплачувану відпустку для працюючих батьків, які опікуються інвалідами з дитинства з найтяжчим ступенем ураження здоров'я - інвалідами з дитинства підгрупи А першої групи.

Крім того, пропонується продовжити виплату допомоги по досягненню дитиною 3-річного віку особам, яким була призначена допомога при народженні дитини до 30 червня 2014 року.

Також, наголосив міністр, уряд пропонує спростити механізм та перелік документів при призначенні допомоги при народженні дитини.

Так, у Законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми” встановлюється, що для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини, подається одним з батьків (опікунів), з яким постійно проживає дитина, заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та копія свідоцтва про народження дитини. Даний перелік документів є вичерпним.

Орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікунів), з яким постійно проживає дитина, має право, у разі потреби, отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та установ усі необхідні відомості для призначення такої допомоги.

Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років, на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 грн, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Запропонованими змінами у Кодексі законів про працю встановлюється, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або інваліда з дитинства підгрупи А І групи.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, виплачується спадкоємцям (нині про інвалідів у цих двох положеннях не йдеться).