Гуманітарний рейс Ахметова постачатиме продукти у прифронтові міста

19 великовантажних машин рейсу везуть близько 350 тонн продуктів для мирних жителів Донецької і Луганської областей, що дозволить сформувати 25 000 наборів, повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі.

Гуманітарна допомога - цукор, борошно, макарони, крупи, соняшникова олія, кукурудза, вівсяні пластівці, пряники і згущене молоко - призначена населенню Донецької і Луганської областей, що проживають в зоні АТО, і на підконтрольних української влади територіях.

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«Особливість даного рейсу в Маріуполь полягає в тому, що гуманітарна допомога буде доставлена в тому числі переселенцям у прифронтових містах. Ми розуміємо, що ситуація на цих територіях часто навіть гірше, ніж в зоні проведення антитерористичної операції, тому намагаємося максимально допомогти і мирним жителям підконтрольних української влади міст», - прокоментував Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу.

Зокрема, допомога буде спрямована зареєстрованим переселенцям у підконтрольних української влади містах, таких як Маріуполь, Святогірськ, Слов'янськ, Авдіївка та Щастя. Також - мирним жителям непідконтрольних української влади міст, згідно з виробленими критеріями Штабу, - Кіровське, Краснодон, Свердловськ і Ровеньки.

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Нагадаємо, що за 5 місяців роботи Штаб Ріната Ахметова надав гуманітарну допомогу 36 містах та населених пунктах Донбасу, які підконтрольні української влади, і 23 містам в зоні проведення АТО. При цьому географія надання допомоги регулярно розширюється.