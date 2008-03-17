Неонатолог з Житомира отримав премію ”Гордість країни”

14 березня в театрі імені Івана Франка уже вп’яте вручали щорічні премії «Гордість країни». Ця премія, яка фінансується Фондом Віктора Пінчука, присуджується людям, які своїми героїчними вчинками викликають захоплення нації, повідомляє кореспондент УНІАН.

У номінації «Лікар року» переміг лікар-неонатолог Сергій Лапоног (м. Житомир), який виходив немовля вагою 490 грамів.

Професіонали називають цей випадок унікальним. Вважалося, що маля не може вижити, а якщо й виживе, то швидше за все буде інвалідом. Проте Богданчик, який при народженні вміщувався на долоні, не міг сам дихати і їсти, потрапив у дбайливі руки завідувача відділу інтенсивної терапії новонароджених Сергія Лапонога. Лікар практично поселився в лікарні біля дитини. Нещодавно Богданчикові сповнився рочок, і він цілком здоровий.

До складу громадської ради з присудження премії входять Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Віктор Пінчук, Мирослав Попович, Сергій Бубка та багато інших.

Сам Пінчук називає цю премію найпрестижнішою в Україні, бо її не можна «ні купити, ні пролобіювати".