Сьогодні в Донецькому аеропорту поранено 7 «кіборгів» - журналіст

Сьогодні, захищаючи Донецький аеропорт, загинули двоє «кіборгів», семеро бійців дістали поранення.

Про це в Facebook написав головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«Оперативна обстановка в Донецькому аеропорту 15 січня, 16.00. Битва за аеропорт досягла такого ж напруження, як і наприкінці вересня - початку жовтня - на піку бойових дій», - відзначив він.

За словами Бутусова, супротивник веде інтенсивний вогонь з танків і артилерії перш за все по наглядових і коригувальних постах українських частин в аеропорту, а також б'є по новому терміналу з метою викликати обрушення.

«Сьогодні вранці в результаті артилерійської підготовки супротивника перед атакою сталося подальше руйнування башти управління Донецького аеропорту - обрушилися другий і третій поверх, що залишалися. Також сталося обрушення стіни другого поверху в новому терміналі», - повідомив журналіст.

Також Бутусов відзначив, що «після цього в атаку пішла піхота. Скориставшись падінням стіни, супротивник проник на другий поверх нового терміналу. Атаки здійснювалися також з підвалу, на першому і третьому поверхах. Супротивник застосовує тактику штурмових груп. Штурмові підрозділи супротивника повністю укомплектовані громадянами Росії. Підрозділи чисельністю до взводу відмінно екіпіровані та озброєні, оснащені вогнеметами "Джміль" і РПГ, наближаються до наших оборонних рубежів, проводять інтенсивний обстріл з ближніх дистанцій, і закріплюються. Після цього викликають вогонь по виявлених позиціях наших бійців».

Як повідомив Бутусов, «запеклий ближній бій на дистанціях 50-100 метрів із великими силами піхоти супротивника сьогодні триває весь день, і продовжується в ці хвилини».

За його словами, незважаючи на потужний обстріл зі всіх видів зброї по новому терміналу і запеклі атаки штурмових підрозділів супротивника, «наші бійці в терміналі б'ються гідно, і своїх позицій не здають. Ніхто не збирається відступати. Бойовий дух наших хлопців дуже високий».

«Сьогодні 2 українських героя пали смертю хоробрих у битві за аеропорт. 7 бійців поранені», - повідомив журналіст.