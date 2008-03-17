Міліція побила протестувальників проти забудови на території Жовтневої лікарні (фоторепортаж)

Співробітники правоохоронних органів застосували силу до учасників акції протесту проти будівництва висотного житлового будинку на території Жовтневої лікарні Києва.

У заході брали участь представники Інституту фізіології ім. Богомольця, працівники Жовтневої лікарні, активісти ініціативної групи.

Будівництво планується вести там, де в 19-м столітті ховали померлих від небезпечних інфекційних хвороб, зокрема холери і чуми.

У зв`язку з цим перформенс виглядав як процесія, учасники якої несли носилки з чучелами, а самі були одягнені в балахони і протигази. Коли імпровізований мітинг переріс в перекриття руху по вулиці Шовковичній, міліція Печерського РВВД почала розганяти демонстрантів.

У свою чергу учасники акції зчепилися руками, на що міліції відповіла застосуванням сили. За словами протестуючих когось били, комусь крутили руки, а деяких просто валили на землю. Після цього, за словами учасників акції, міліція почала запихати затриманих в багажник міліційної машини, куди намагалися помістити відразу шестеро людей.

В результаті цих дій, декілька осіб одержали травми. Зокрема, журналіст Андрій Манчук зараз знаходиться в лікарні з попереднім діагнозом струс головного мозку, удар грудної клітки і затиснення поперекового нерва.

Також повідомляється, що побиття припинилося після появи генерала міліції Геннадія Москаля, який заявив, що "просто йшов мимо у своїх справах". Спочатку міліція не впізнала Москаля і спробувала затримати його разом з учасниками акції.

Протест завершився знищенням огорожі, встановленої навколо захопленої забудовником ділянки землі.

Нагадаємо, що будівництво на території Жовтневої лікарні веде компанія Житлобуд, співвласником якої є народний депутат від БЮТ Іван Куровський.

Корреспондент.net

ФОТО: photo.unian.net