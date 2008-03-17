Українські військові медики врятували життя афганській дівчинці з 50% опіків тіла

Українські військові лікарі в Афганістані вивели з критичного стану п’ятирічну місцеву дівчинку, яка внаслідок нещасного випадку отримала 50% опіків тіла II – III ступенів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на прохання афганських медиків з міста Чакчаран українські військові лікарі зі складу литовської Групи з відновлення провінції Гор Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані Євген ГЕРАСИМЕНКО і Сергій МОРОЗ надали кваліфіковану допомогу потерпілій дитині.

“Дівчинка отримала більш ніж 50% опіків тіла II – III ступенів і перебувала в стані опікового шоку. Ми терміново під наркозом виконали їй обробку опікових поверхонь, зробили перев’язку та призначили комплексну інтенсивну терапію”, - сказав С.МОРОЗ.

За його словами, оскільки в наявних умовах надати повноцінну медичну допомогу маленькій пацієнтці з такою травмою було неможливо, лікарі звернулися до командування Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані з проханням посприяти евакуації дівчинки в спеціалізовану клініку.

Однак протягом кількох днів погодні й технічні умови не дозволяли перевезти дівчинки у спецлікарню. Весь цей час українські медики продовжували лікування потерпілої: щоденно здійснювали перев’язки під наркозом, проводили інтенсивну терапію.

Дії військових лікарів дозволили вивести дівчинку з критичного стану і стабілізувати його.

16 березня потерпілу з матір’ю гелікоптером було відправлено до спеціалізованого опікового центру в місті Герат.