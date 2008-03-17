Сонячні прогулянки захищають від діабету

Гуляючи з дитиною в сонячну погоду, батьки захищають її від діабету.

Як з`ясували британські учені, велика кількість вітаміну Д, одержана в дитинстві, знижує ризик розвитку аутоіммунних захворювань. Саме до цієї групи хвороб відноситься найважчий з різновидів діабету – інсулінозалежний (цукровий діабет 1 типу). Результати проведеного ученими дослідження показали, що серед дітей, які у дитинстві одержували вітамін Д, надалі цукровий діабет зустрічається на 30% рідше.

Ризик захворіти діабетом у юного фінна в 400 разів більше, ніж у маленького жителя Венесуели. «Чим вводити вітамін додатково, краще частіше гуляти з дітьми в ясну погоду, це допоможе організму виробити необхідну кількість корисного вітаміну», - упевнені учені.

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