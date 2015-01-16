У ранковому штурмі Донецького аеропорту є поранені - радник президента
11:59, 16 січня 2015Країна
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"Штурм дуже щільний - знову йдуть обдовбані метадоном «орки»
По загиблих інформації поки що немає / Фото: УНІАН
З ранку бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, є поранені з української сторони.
Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.
«Вчора до півночі ситуація стабілізувалася, прийшло ввечері підкріплення, допомогло відновити статус-кво», - зазначив він.
«Але зранку розпочався щільний штурм, з нашої сторони поранені (по загиблих інформації поки що немає). Штурм дуже щільний - знову (за деякими ознаками) йдуть обдовбані метадоном «орки», - додав Бірюков.
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