У ранковому штурмі Донецького аеропорту є поранені - радник президента

З ранку бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, є поранені з української сторони.

Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора до півночі ситуація стабілізувалася, прийшло ввечері підкріплення, допомогло відновити статус-кво», - зазначив він.

«Але зранку розпочався щільний штурм, з нашої сторони поранені (по загиблих інформації поки що немає). Штурм дуже щільний - знову (за деякими ознаками) йдуть обдовбані метадоном «орки», - додав Бірюков.