Започатковану попередньою владою медичну реформу буде продовжено, бо вона “успішна”

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що медичну реформу, започатковану попередньою владою, буде продовжено, оскільки вона є “успішною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на засіданні парламенту заступник міністра охорони здоров'я Альона Терещенко, відповідаючи на запитання народного депутата Олексія Порошенка з приводу доцільності скасування реформи, оскільки багато жителів сіл не можуть протягом довгого часу дочекатися викликаних лікарів й отримати медичну допомогу.

Терещенко зазначила, що експеримент з проведення медичної реформи у «пілотних» Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях та в місті Києва, дав добрі результати.

“На сьогоднішній день позиція МОЗ співпадає із позицією профільного комітету, і зареєстрований проект закону щодо продовження дії закону про «пілоти», оскільки ті новації, які були, а це нова форма фінансування і стимулювання професійної діяльності медичних працівників, а також створення єдиного простору, а також розмежування рівнів медичної допомоги, показали, що реформа успішна, вона повинна бути продовжена”, - сказала Терещенко.

Відповідаючи на запитання лідера фракції “Самопоміч” Олега Березюка з приводу того, що багато хворих не можуть проходити гемодіаліз, Терещенко зазначила, що вчора в МОЗ відбулася селекторна нарада з регіонами, на якій було дано рекомендації щодо “включення фінансування хворих на гемодіаліз на рівні 2014 року”.

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року у Україні проводився «пілотний» проект з реформування системи охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, екстреної медицини, упровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і відкриття амбулаторій сімейної медицини.

«Пілотними» регіонами із впровадження реформ в охороні здоров'я є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про введення мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров'я та скорочення працівників цих закладів.

Цим законом запроваджується мораторій на ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності.

У вересні 2014 року у МОЗ запропонували збільшити з чотирьох до семи кількість регіонів, які беруть участь у «пілотному» проекті з реформування системи охорони здоров'я, а також продовжити реалізацію цієї реформи до 31 грудня 2016 року.