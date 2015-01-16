В зоні АТО за добу поранено 18 українських військових

За минулу добу в зоні АТО загинуло 6 і поранено 18 українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, найскладнішою є ситуація в районі Донецького аеропорту. Водночас аеропорт залишається під контролем сил АТО, запевнив Лисенко.

"Обстановка у зоні антитерористичної операції характеризується збереженням високої інтенсивності обстрілів терористами позицій українських військ. Найбільш складна ситуація – у районі Донецького аеропорту. Вчора незаконні бандформування здійснили неодноразові спроби штурму нового терміналу аеропорту, застосовуючи важку артилерію, міномети, танки та установки «Град». Всі атаки були відбиті українськими військовими. Аеропорт знаходиться під контролем сил АТО", - сказав він.

Також Лисенко додав, що впродовж останніх днів спостерігається накопичення бронетанкової техніки бойовиків поблизу лінії розмежування. Зокрема, у м. Горлівка виявлено колону танків, що розтягнулася на 3 км у напрямі позицій українських підрозділів.

Крім того, він констатував, що обстріли позицій українських військових терористами зафіксовано в Ясинуватському та Артемівському районі Донецької області, у Новоайдарському, Станично-Луганському, Попаснянському та Слов’яносербському районах Луганської області.